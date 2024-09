Passageiro reage a assalto em ônibus e leva facada na cabeça em Fortaleza

Um passageiro de um ônibus foi ferido com uma facada na cabeça e teve o objeto cravada na testa após reagir a um assalto dentro do coletivo. O caso ocorreu na última sexta-feira (6), na linha Grande Circular (052), enquanto o veículo passava pelo bairro Moura Brasil.

Legenda: Vítima lutou contra o assaltante e foi esfaqueada na cabeça Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem suspeito da ação criminosa foi preso. Ele ficou ferido com a reação do passageiro, e foi levado sob escolta policial a uma unidade de saúde.

Tentativa de linchamento

Informações dão conta que o suspeito sofreu uma tentativa de linchamento de vários passageiros.

A ocorrência foi repassada por agentes da PMCE ao 34º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil que conduzirá as investigações. O home foi autuado por roubo, e ficará à disposição da Justiça.