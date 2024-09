Ceará registra 254 assassinatos no último mês de agosto; Região Metropolitana tem queda de 19%

O Estado do Ceará registrou 254 homicídios no último mês de agosto, divulgou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) neste sábado (7). Ocorreu uma morte violenta a menos (ou 0,4%) do que em agosto de 2023 - que teve 255 casos.

Entre as macrorregiões do Estado, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) teve a maior redução de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), 19,4%. Em agosto de 2023, foram 67 mortes violentas; e em agosto deste ano, 54 episódios.

A SSPDS destacou ainda que, "considerando apenas os meses de agosto (na RMF), este é o melhor resultado desde 2016, quando também aconteceram 54 casos".

A Região do Interior Norte também teve redução de homicídios: 10,8%, ao diminuir de 83 crimes, em agosto do ano passado, para 74 casos, no último mês.

Esse é o primeiro mês de redução de homicídios no Ceará desde setembro de 2023 - há quase um ano. Na ocasião, foram registradas 240 mortes. Em setembro de 2022, foram 250 crimes. Uma redução de 4%, segundo dados divulgados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O secretário da SSPDS, Roberto Sá, afirmou que os investimentos recentes do Estado, aliados ao esforço dos servidores das Forças de Segurança do Ceará, têm melhorado os indicadores criminais.

Vamos seguir aprimorando onde precisa. Destaco que graças ao empenho de bravos homens e mulheres, que saem diariamente de casa para defender a população cearense, aliado aos investimentos que o governador do Ceará, Elmano de Freitas, tem feito, os nossos indicadores vêm desacelerando o crescimento e começam a reduzir. Já disse algumas vezes e repito: não vamos descansar. Temos feito entregas de viaturas, criado projetos, anunciado concursos e investimentos em tecnologia para que o cidadão possa sair e voltar para casa com tranquilidade.” Roberto Sá Secretário da SSPDS

Regiões com aumento de homicídios

Em contrapartida, as outras duas macrorregiões do Estado tiveram aumento de homicídios em agosto. Na Capital, o crescimento do índice foi de 10,7%. Em agosto de 2023, foram 65 mortes; e neste ano, 72 crimes.

25% foi o aumento de homicídios na Região do Interior Sul. O número de Crimes Violentos Letais Intencionais passou de 40, em agosto de 2023, para 50 casos, em agosto deste ano.

O índice de CVLIs soma homicídios, feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.