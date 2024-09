Jovem de 16 anos é morta pelo namorado após prática de 'roleta-russa' no Interior do CE

Uma adolescente de 16 anos foi morta pelo namorado depois de praticar roleta-russa com um revólver calibre 38, na última quinta-feira (5), na zona urbana de Ibiapina, no Interior do Ceará. O suspeito, de 18 anos, foi preso em flagrante.

A vítima foi socorrida para o hospital da cidade, mas não sobreviveu ao disparo. A Polícia Militar, que foi acionada por volta de 16h para uma ocorrência de lesão corporal à bala, também apreendeu a arma do crime com uma munição deflagrada e 470 gramas de maconha.

Essas apreensões aconteceram após o namorado da vítima indicar onde estava o material. O homem chegou a contar o que aconteceu na situação, mas de forma divergente. Por isso, ele confessou a prática de roleta-russa, quando se coloca uma bala no revólver e são se sabe quando haverá o disparo.

O suspeito já respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas quando adolescente. No caso recente, recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Tianguá.

O homem foi autuado em inquérito por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa, conforme a Polícia Militar.