Cidades do CE terão recursos do Novo PAC para obras de drenagem e contenção de encostas; veja locais

Dez cidades do Ceará irão receber recursos por meio do Novo PAC Seleções para obras que visam impedir desastres naturais. Ao todo, foram selecionadas três propostas para a contenção de encostas em áreas de risco e outras oito para drenagem urbana. Crato, no Cariri cearense, foi selecionado para as duas modalidades.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última quinta-feira (18), no Palácio do Planalto. Ao todo, 235 municípios em 26 estados foram contemplados. O objetivo da medida é reduzir a vulnerabilidade as pessoas que vivem em áreas de risco e reforçar as respostas a eventos climáticos extremos, e o total de investimentos chega a R$ 11,7 bilhões.

Em todo o País, 102 cidades vão receber recursos para obras para contenção de encostas, somando mais de R$ 1,4 bilhão. Já as obras para drenagem serão realizadas em 174 municípios e vão receber R$ 10,3 bilhões em investimentos. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Especificamente para o Nordeste, o Governo Federal vai destinar mais de R$ 3,3 bilhões, divididos entre:

R$ 494,9 milhões para 31 obras de contenção de encostas;

R$ 2,8 bilhões para 44 obras de drenagem urbana.

Obras para contenção de encostas

Esses empreendimentos são fundamentais para a redução do risco de desastres, proporcionando condições mais dignas e seguras de moradia. As intervenções ocorrem em municípios críticos, nas áreas de risco alto ou muito alto.

Cidades cearenses contempladas

Crato

Pacoti

Palmácia

Obras de drenagem urbana

Obras de drenagem urbana sustentável e manejo de águas pluviais tornam as cidades mais resilientes e preparadas para lidar com desastres naturais, e foram selecionadas propostas de 174 municípios com situações críticas e recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos.

Cidades cearenses contempladas

Brejo Santo: Obras nos bairros Sol Nascente e São Francisco, com foco na ampliação do sistema de macrodrenagem. A intervenção vai incluir dispositivos de captação e condução de águas pluviais, obras complementares essenciais e ações de trabalho técnico social;

Obras nos bairros Sol Nascente e São Francisco, com foco na ampliação do sistema de macrodrenagem. A intervenção vai incluir dispositivos de captação e condução de águas pluviais, obras complementares essenciais e ações de trabalho técnico social; Caucaia: Drenagem e pavimentação de ruas dos bairros São Miguel e Parque das Nações;

Drenagem e pavimentação de ruas dos bairros São Miguel e Parque das Nações; Crateús: Obras no distrito Sede, com intervenção no Riacho Veremos e Rio Poti (1ª e 2ª etapas);

Obras no distrito Sede, com intervenção no Riacho Veremos e Rio Poti (1ª e 2ª etapas); Crato: Entorno do canal do Riacho Matinha, na sede do município;

Entorno do canal do Riacho Matinha, na sede do município; Fortaleza: Proposta para regenerar e integrar o espaço urbano nas imediações do Riacho Pajeú , drenando aproximadamente 3,50 km de extensão, começando na avenida Heráclito Graça e perpassando pelas ruas Nogueira Acioly, Fiuza de Pontes, J da Penha, Joaquim Deodato, Dona Leopoldina, Franklin Távora, avenida Dom Manuel, avenida Almirante Barroso, rua dos Tabajaras, com deságue no Poço da Draga;

Proposta para regenerar e integrar o espaço urbano nas imediações do , drenando aproximadamente 3,50 km de extensão, começando na avenida Heráclito Graça e perpassando pelas ruas Nogueira Acioly, Fiuza de Pontes, J da Penha, Joaquim Deodato, Dona Leopoldina, Franklin Távora, avenida Dom Manuel, avenida Almirante Barroso, rua dos Tabajaras, com deságue no Poço da Draga; Juazeiro do Norte: Drenagem na avenida Castelo Branco;

Drenagem na avenida Castelo Branco; Morada Nova: Drenagem urbana a céu aberto;

Drenagem urbana a céu aberto; Morrinhos: Implantação do sistema de drenagem urbana sustentável de águas pluviais.

Legenda: O resultado do Novo PAC Seleções para prevenção de deslizamentos de encostas e inundações foi anunciado pelo Governo Federal na última quinta-feira (18). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Novo PAC Seleções

O Novo PAC Seleções consiste em processo de seleção de propostas de investimento oriundas dos entes federados a serem apoiadas com recursos do Orçamento Geral da União. A edição 2025 prevê R$ 49,2 bilhões em investimentos para os eixos de Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva e Cidades Sustentáveis e Resilientes.

No eixo Educação, o Ceará teve 130 propostas selecionadas, sendo 100 para aquisição de novos veículos do Programa Caminho da Escola e outras 30 para obras de unidades escolares. Desse total, 10 creches serão destinadas para Fortaleza.

Já para o eixo Saúde do Novo PAC Seleções, 181 cidades cearenses foram contempladas, sendo beneficiadas com combos de equipamentos para Unidade Básica de Saúde (UBS), kits de equipamentos para teleconsulta, expansão/ampliação de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Unidade Odontológica Móvel (UOM) e renovação de frota de ambulâncias do Samu.