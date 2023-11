Diário do Nordeste vence 1º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

A jornalista do Diário do Nordeste, Thatiany Nascimento, conquistou o 2º lugar, na categoria Texto, do 1º Premio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE). A reportagem "'Superprédios': quem avalia e tem o poder de autorizar a construção em Fortaleza?" discutiu a construção de prédios cada vez mais altos, em bairros da área nobre e próximos à Beira-Mar, na capital cearense.

A premiação buscou reconhecer o trabalho de profissionais da área. "É muito relevante ter o trabalho que aborda um tema que, embora tenha aspectos técnicos, tem total interferência na vida social e coletiva", avalia Thatiany.

A matéria aborda a construção dos chamados "superprédios", e como esses novos empreendimentos estão sendo aprovados em Fortaleza. Além disso, Thatiany reforça ainda que o conteúdo "discute de quem é competência e o poder dessas aprovações. Algo, que por mais que não seja assunto constante de reflexão, tem impactos reais e diretos para a cidade como um todo".

Thatiany Nascimento Jornalista "Fico feliz também por ser a 1ª edição do Prêmio do CAU e eu ter o prazer de ser reconhecida. Um prêmio que reconhece justamente produções que tratam de temas tão essenciais ao cotidiano da cidade e a forma como esse espaço de convivência é administrado e utilizado".

"Que seja uma premiação próspera e que nosso material possa contribuir para que mais e mais pessoas possam se informar e pensar sobre processos tão significativos que podem definir quem usa ou determinadas áreas, o que pode ou não ser edificado e se a cidade cresce de modo planejado e equilibrado ou não", acrescentou.

As imagens foram feitas pela fotógrafa Fabiane de Paula. A edição de texto foi de Dahiana Araújo, editora de Ceará do Diário do Nordeste.