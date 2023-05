Morre influencer Flávia Big Big, em decorrência de câncer, aos 26 anos

Flávia Big Big, influenciadora trans conhecida por memes nas redes sociais, faleceu nesta segunda-feira (8) vítima de um câncer, aos 26 anos. Intubada desde o último dia 14 de abril, ela havia recebido diagnóstico de anemia e problemas pulmonares em meio ao tratamento.

A irmã da influenciadora, Fabíola Gomes, de 31 anos, confirmou a morte em publicação nas redes. "O sofrimento de nossa Big acabou, ela agora tá com papai do céu", disse. Big Big havia sido transferida para o Hospital Universitário Onofre Lopes após sair do Hospital Giselda Trigueiro (HGT), onde recebeu o diagnóstico de linfoma no dia 5 de março.

Já no dia 11 de abril, Flávia passou por cirurgia para retirar líquido no pericárdio. O pós-cirúrgico, no entanto, acabou sendo mais complicado que o quadro inicial, o que causou o entubamento às pressas, deixando a influenciadora em estado grave.

Legenda: Após diagnóstico, Big Big foi internada e passou por cirurgia, passando por intercorrências no tratamento Foto: reprodução/Instagram

Com mais de 250 mil seguidores no Instagram, Big Big ficou famosa nas redes sociais protagonizando vídeos engraçados ao lado do amigo Handson Silva. Após isso, se tornou a mulher trans mais vista do TikTok, com mais de 380 milhões de visualizações na plataforma, em 2021.