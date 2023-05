Daiane dos Santos é ovacionada por apresentação no 'Dança dos Famosos'; veja vídeo

Daiane dos Santos foi ovacionada por sua apresentação de funk, nesse domingo (7), no quadro "Dança dos Famosos", do Domingão com Huck. Com seu parceiro de dança e professor Daniel Norton, a ex-ginasta de 40 anos dançou ao som de "Ensaio das Maravilhas", de Pedro Sampaio e Thaysa Maravilha.

A coreografia da dupla, com direito a duplos twists, espacate e muita batida de cabelo, rendeu algo inédito na temporada ao conseguir nota 10 de dois jurados técnicos, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. Já Zebrinha concedeu 9.1 - a nota mais alta que deu no programa até o momento.

Confira a apresentação:

Após a apresentação eletrizante, Daiane foi ovacionada pelos convidados e pela plateia. "Meu Deus do céu, o que foi isso?", gritou o apresentador Luciano Huck.

"É aproveitar a sua arte, as possibilidades, toda a sua experiência e trazer para a arte da dança. E vocês trouxeram isso hoje. Você estava com sangue no olho", comentou Carlinhos de Jesus. Daiane também conquistou o 10 do júri artístico, que contou com Glória Pires e Susana Vieira.

O resultado da noite, somado às notas anteriores, deixou Daiane com 170 pontos, a primeira colocada entre as mulheres.