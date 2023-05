Susana Vieira revela ida a baile funk com Bruno Gagliasso: 'Eu costumava ir até o chão'

A atriz Susana Vieira revelou um fato curioso no Domingão com Huck, nesse domingo (8). Jurada convidada do quadro "Dança dos Famosos", ela contou sobre o amor pelo gênero musical funk, ritmo da prova realizada na disputa entre famosos.

"Apesar da minha idade, o funk é uma das minhas danças preferidas. Eu costumava ir até o chão até uns três anos atrás", relatou Suzana Vieira.

Veja momento em programa:

Em seguida, ela deu mais detalhes de como iniciou o gosto por funk: "Eu comecei inaugurando a minha história no funk com a Gaiola das Popozudas, no Castelo das Pedras. A verdade é que aprendi a dançar em um desses bailes que tinha na favela da Rocinha, que tinha todo sábado".

Ida ao baile funk com Bruno Gagliasso

Ainda em conversa com Huck, a atriz veterana falou sobre a ida a um baile funk acompanhada de um amigo famoso.

"Era uma maravilha porque o whisky era meio falsificado. Ficávamos eu, Bruninho Gagliasso e mais uma turma. Eu tenho uma ligação com essa dança", revelou Susana Vieira.