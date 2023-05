Andressa Urach volta a frequentar igreja evangélica: 'renovada'

Após divórcio e internação em um hospital psiquiátrico, Andressa Urach voltou a frequentar igreja evangélica. Em vídeo publicado em canal que mantém no Youtube, nessa quinta-feira (11), a modelo revelou ter visitado um templo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em experiência descrita por ela como "abençoada".

No registro, a ex-A Fazenda ressaltou a importância de cuidar da "parte espiritual", afirmando ter se sentido renovada. "Olha, eu não acreditava que congregar era importante, mas, ontem, eu pude ver." disse.

Andressa ainda pontuou que o sentimento não aparece em qualquer lugar, e, para obtê-lo, é importante que o fiel esteja na "igreja certa".

Enfrentando momentos difíceis na vida pessoal, a modelo se emocionou ao contar que o culto a fez refletir: "Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. [...] Foi exatamente essa palavra sobre esperança que mexeu muito comigo. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode deixar os pensamentos ruins invadirem a nossa mente. É uma luta constante, diária".

Finalizando o vídeo, Andressa disse que está aprendendo com as situações que tem vivenciado e desejou que, tanto ela quanto os seguidores, pudessem ser pessoas melhores, independentemente dos problemas.