Após surto, Andressa Urach afirma ter sido dopada e internada contra a própria vontade

A modelo Andressa Urach voltou a se pronunciar neste sábado (26) após sua internação. Ela ficou durante algumas semanas na ala psiquiátrica de um hospital após ter um surto psicótico, conforme noticiou o marido, Thiago Lopes, em vídeo publicado no YouTube dia 12 deste mês.

Por meio de seus stories no Instagram, Andressa Urach confirmou ter tido um surto por causa de sua bipolaridade. Ela disse, porém, que foi dopada por alguém e que o marido a internou contra a sua vontade.

“No dia 30 de outubro, meu excelentíssimo esposo chamou a polícia para mim e a polícia me levou para frente de casa, onde estava a SAMU e eu fui levada para um hospital psiquiátrico. Eu estava tendo um surto realmente, eu sou diagnosticada como bipolar. Alguém colocou algo para beber, não sei quem, mas aconteceu que eu fiquei com uma desconexão”, afirmou Andressa, dizendo que no momento do surto ela acreditava que “Jesus iria voltar naquele exato momento”.

Modelo avalia que marido se aproveitou da situação

A modelo também afirmou que, apesar do surto, acredita que a internação não era necessária e avalia que o marido se aproveitou da situação para interná-la. Ela disse que no hospital foi amarrada e teve os remédios injetados para que “ela apagasse”.

Ainda em seus stories, ela disse que implorou para que o marido devolva seu filho mais novo, León. De acordo com o colunista Leo Dias, a modelo planeja ir até a polícia caso Thiago Lopes não entregue León até este domingo (27).