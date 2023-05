Ex-assistente do Gugu, Alessandra Scatena diz que perdeu a memória durante Covid-19: 'desesperador'

A ex-assistente do Gugu e influencer, Alessandra Scatena, revelou, nesta quarta-feira (10), ter perdido a memória completa de momentos importantes da vida após ter sido diagnosticada com Covid-19, em 2020. No programa Fofocalizando, do SBT, Alessandra contou sobre a sequela.

"Tive covid e algumas sequelas. Uma delas foi a perda de memória. Falo que sou a Dory do 'Procurando Nemo'. Eu esquecia nomes de tudo, de pessoas próximas. Ainda não estou 100%, mas estou melhorando", contou.

A influencer conta que essa sequela também a afetou profissionalmente. "Eu fui gravar um comercial e, quando fui ler um teleprompter, não consegui verbalizar o que eu estava lendo, foi desesperador", relatou.

Morte do marido

O vírus SARS-CoV-2 também foi responsável pela morte do marido de Scatena. Rogério Gherbali teve três Acidentes Vascular Cerebral e morreu em 2020. Ele havia apresentado melhora no quadro clínico.

Legenda: Marido de Alessandra Scatena morreu de covid-19 Foto: Reprodução/Instagram

"Todos nós [meus filhos, ele e eu] pegamos [o coronavírus]. Eu e meus filhos ficamos assintomáticos, mas o Rogério pegou mais forte, ele ficou 31 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva)", contou.