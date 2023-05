Lisa Gomes revela que Bruno, da dupla com Marrone, alegou ter bebido antes de fala transfóbica

A repórter do programa TV Fama, da RedeTV!, Lisa Gomes alegou que Bruno, da dupla com Marrone, disse ter bebido antes de fala transfóbica contra ela. Conforme a jornalista, o cantor a telefonou, nessa segunda-feira (15), para se desculpar, momento em que ela desabafou sobre o ocorrido.

"Olhe quanto mal está fazendo a bebedeira? Ele tem que escolher o que é melhor para a vida dele. O que eu escolhi para a minha foi não sofrer preconceito", explicou Gomes ao jornal Extra.

"Quando Bruno me ligou nem esperava. Cuspi tudo que estava engasgado. Disse o quanto estava mal e tive que explicar que a pergunta que ele fez, não se faz a ninguém. Reforcei que a fala dele também foi prejudicial a toda uma comunidade. Eu estava lá a trabalho e expliquei que precisei me medicar com calmantes desde então. Eu tenho problemas seríssimos de aceitação com meu corpo, é um processo", revelou.

Em vídeo nas redes sociais publicado nesta segunda-feira (15), Bruno pediu desculpas pelo ocorrido. "Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpa, não tem como voltar no tempo", disparou.

Durante comunicado nas redes sociais, Lisa agradeceu aos fãs e reforçou o que representa para a nova geração. "Eu, hoje, sirvo de representatividade para tantas meninas, mulheres transsexuais, que querem entrar nesse mercado, trabalhar", pontuou.

Entenda o caso

A repórter Lisa Gomes, da RedeTV!, relatou que se sentiu constrangida durante uma entrevista com o cantor Bruno, da dupla com Marrone, na última sexta-feira (12). Momentos antes da entrevista, o sertanejo fez uma pergunta de cunho preconceituoso para a jornalista, uma mulher trans.

"Você tem p**?", perguntou o cantor. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Sphash Uol, a cena foi vista por várias pessoas que estava no camarim da dupla, inclusive a assessoria de imprensa do cantor e do espaço de shows. Uma delas ainda registrou o momento com uma câmera de celular nos bastidores da reportagem.

À publicação, Lisa diz que "se sentiu um lixo, invadida e desrespeitada". "Tive meus direitos violados sim! Eu me senti invadida, eu senti minha intimidade exposta de uma forma que eu não gostaria que fosse. Tudo isso me fez muito mal, me fez voltar a um lugar que eu não gostaria", disse em publicação no Instagram.

"Estou à base de calmantes desde sexta. Sei que a gente enfrenta preconceito a vida inteira, mas o ocorrido fez eu me sentir invadida. Para as pessoas pode parecer uma bobagem, mas não é", afirmou.