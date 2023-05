Roberto Carlos fará show em Fortaleza em dezembro

O rei Roberto Carlos trará sua turnê para Fortaleza ainda este ano. No dia 2 de dezembro, o artista de 82 anos fará show no Centro de Eventos do Ceará.

A informação foi confirmada pela Secretaria do Turismo (Setur), que administra o equipamento. Não há detalhes sobre o concerto, mas a pasta confirmou o aluguel de espaço do Centro de Eventos para receber o rei.

O cantor veio pela última vez para a Capital cearense no dia 9 de junho de 2018, quando se apresentou no Centro de Formação Olímpico (CFO).

Turnê

O cantor está em turnê e em sua agenda oficial constam cinco shows em junho, sendo um especial de Dia dos Namorados, em 12 de junho, em Cuiabá (MT). O show no Ceará não consta na agenda ainda.

O Diário do Nordeste questionou a assessoria do cantor, mas eles ainda não possuem informações oficiais sobre o evento.