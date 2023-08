Jeremy Renner posta tratamento em câmera hiperbárica após grave acidente

Ainda se recuperando do gravíssimo acidente que aconteceu em janeiro deste ano, o ator Jeremy Renner, de 52 anos, publicou um stories, na noite desse domingo (13), onde contou para seus fãs que parte se seu tratamento é receber oxigênio em uma câmara hiperbárica.

Legenda: Stories foi postado na noite deste último domingo (13) Foto: Reprodução/Instagram

“Câmara hiperbárica, pressão de 2 atmosferas, oxigênio alto, duas vezes ao dia”, escreveu o interprete do super-herói Gavião Arqueiro, nos filmes da Marvel.

Esse procedimento faz parte da recuperação do ator, que teve que passar por várias cirurgias durante este ano — após ser esmagado por um snowcat (veículo utilizado para remover gelo das ruas). Jeremy teve 30 ossos do seu corpo quebrados no desastre.

O artista — que foi visto em um evento no qual já caminhava sem qualquer tipo auxílio — hora ou outra compartilha algumas atividades que faz para recuperar a capacidade de antes do acidente.

CÂMARA HIPERBÁRICA

As câmaras de oxigênio hiperbárico são frequentemente utilizadas por atletas de alto desempenho que recorrem a elas para adquirirem uma maior recuperação de tecidos e músculos.

Sendo, também, um recurso muito comum de mergulhadores de águas profundas, que precisam passar pela câmara para não serem afetados pela mudança de pressão.

Esse efeito acontece, pois nas máquinas, os pacientes podem respirar 100% de oxigênio, e a pressão do ar é aumentada para um nível de duas a três vezes maior que o normal.

O ambiente onde as pessoas são inseridas ajuda os pulmões a coletar mais oxigênio, que passa pela corrente sanguínea e “transborda” para os tecidos, acelerando o processo de cicatrização.

Segundo o Federal Drug Administration (FDA), o órgão regulador americano, o tecido do corpo humano precisa de oxigênio para funcionar, mas o ar que respiramos contém, somente, 21% de oxigênio.

Com base nisso, a oxigenoterapia hiperbárica é usada para tratamento de queimaduras, lesões por radiação e outras condições.