Sidney Sampaio atualiza fãs sobre estado de saúde: 'recuperação ótima'

O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, gravou um vídeo nesta segunda-feira (14) agradecendo o carinho dos fãs e o apoio que vem recebendo após o acidente em um hotel de Copacabana, Rio de Janeiro. O artista sofreu diversas lesões após ter um surto e se jogar do primeiro andar do prédio.

"Olá! Estou passando aqui mais uma vez para dizer que minha recuperação está ótima, minha cicatrização está nota mil. Daqui a pouquinho vou conseguir estar perto de vocês, mas passei aqui, principalmente, para dizer que fiquei surpreso e feliz com tantas declarações politicas em relação à minha recuperação, mandando para mim uma energia boa", começou ele.

"É algo que me surpreendeu bastante e sou muito grato por tudo isso. Um beijo no coração de cada um que está me acompanhando e torcendo por mim. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho a gente vai estar aí pertinho de novo. Beijo, beijo! Obrigada!", completou o ator.

EFEITOS COLATERAIS

Em entrevista ao "Domingo Espetacular" (Record), Sidney Sampaio revelou que misturou vodca com medicamentos antes de sofrer a queda da sacada do hotel, no último dia 4 de agosto. Ele detalhou a crise que passou no programa dominical.

O paulista explicou que estava ansioso para a estreia de um espetáculo teatral e que por isso tomou bebida alcoólica. Logo depois, o ator tomou um remédio da irmã para dormir.

Sidney Sampaio Ator Tomei uma dose de vodca no bistrô ao lado da minha casa. Minha irmã, que tem receita para medicamentos, me deu o remédio que ela toma para dormir.

Após tentar dormir e não conseguir, o ator paulista procurou o quarto do hotel — onde teve o surto.