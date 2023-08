Ator Sidney Sampaio adia estreia de peça após queda em hotel e ficará 15 dias imobilizado

O ator Sidney Sampaio irá adiar a estreia da peça "Separados sob o mesmo teto", que seria nesta quarta-feira (9). A turnê começaria com apresentações em cidades do Maranhão e de Tocantins. Conforme a assessoria de imprensa do artista informou ao G1, ele precisará de mais tempo para se recuperar da queda que sofreu na semana passada.

"Sidney se encontra bem, mas precisará de alguns dias de descanso para voltar as atividades profissionais", informou a assessora Claudia Melo, que também atua com Sidney na peça.

Na sexta-feira (4), o ator caiu do primeiro andar de um hotel em Copacabana. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. Ele foi diagnosticado com duas fraturas.

De repouso com a família

O ator precisará de 15 dias imobilizado, depois passará por uma revisão com o ortopedista e deve voltar às atividades na sequência.

As primeiras apresentações de "Separados sob o mesmo teto" aconteceriam em Açailândia e Balsas, no Maranhão. Em seguida, o ator seguiria para Araguaia, no Tocantins, e voltaria para Imperatriz, no Maranhão.

A assessora do ator informou ainda que ele está com a família descansando e se recuperando do episódio.

"Está bem. Está com dores por causa da queda, ele se machucou, está ainda com alguns arranhões, mas de um modo geral está bem", disse a equipe do cantor ao portal da TV Globo.