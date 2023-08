Ex-noiva de Sidney Sampaio, Carol Nakamura lamenta acidente do ator

Carol Nakamura, ex-noiva de Sydney Sampaio, que caiu de um quarto de hotel nesta sexta-feira (4), comentou sobre o acidente. Ao jornal Extra, a participante do "No limite" se mostrou solidária com a situação do ator.

"Não tive contato com ele nesses últimos meses. Acho que é um momento muito delicado pra ele e para a família", afirmou a atriz e bailarina.

Entre idas e vindas, Sidney e Carol estiveram juntos por quase seis anos e iniciaram o relacionamento em 2007. Se separam em 2009 e em 2010 reataram. Em uma viagem para a Disney, em 2013, ficaram noivos. Dias antes do casamento, em 2014, o ator anunciou o término do namoro.

Sidney Sampaio caiu de quarto de hotel no Rio de Janeiro

O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, caiu de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (4). O artista teria se envolvido em uma confusão e caído de um apartamento, segundo divulgado pelo Balanço Geral, da Record TV.

Sidney foi encaminhado ao hospital Miguel Couto. O ator teria chegado no hotel por volta de 4h e se hospedou em um quarto no quinto andar. Horas depois, uma confusão foi ouvida pelos funcionários do hotel.

Sidney caiu do quinto para o primeiro andar. Depois, caiu na calçada do hotel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o artista. A Polícia investiga o caso.