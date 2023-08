Sidney Sampaio é transferido de hospital para realizar exames, diz amigo

O ator Sidney Sampaio teve alta do Hospital Miguel Couto, para onde foi encaminhado após cair de um quarto no primeiro andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (4). O artista, porém, deu entrada em outro hospital, desta vez particular, segundo um familiar, para se submeter a mais exames. Informações são do O Globo.

"Ele está bem, fez raio-x da coluna aqui [no Miguel Couto] e agora foi para outro [hospital] para mais exames, mas está tudo bem", disse Uendson Tlove, amigo do ator, que preferiu não dizer o nome da nova unidade de saúde: "a irmã e a mãe estão com ele e ainda estão abaladas", justificou.

Uendson disse ainda que ainda não se sabe qual remédio Sidney pode ter tomado para ter tido, em suas palavras, o "surto psicótico" que o fez quebrar o quarto e cair do hotel. "Não sabemos detalhes ainda, tudo é muito recente. Mas posso dizer que ele estava feliz, trabalhando, tranquilão", garantiu o amigo.

Conforme um boletim médico acessado pelo Extra, Sidney sofreu duas fraturas, mas não recebeu indicação cirúrgica.

Investigação

O programa 'Balanço Geral', da Record TV, mostrou imagens da câmera de segurança do hotel que mostraram a janela do quarto quebrada e relatos de outros hóspedes de que, às 7 horas da manhã, uma confusão havia sido instaurada no local.

O Corpo de Bombeiros chegou a tempo de socorrer o ator, que foi amparado pelos braços da equipe. O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia, em Ipanema.

Carreira televisiva

Sidney estreou na televisão no seriado 'Sandy & Junior', em 1998. Ele também participou de 'Malhação', 'Salve Jorge', 'Caras & Bocas' e 'Ti Ti Ti'.