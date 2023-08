Equipe de Sidney Sampaio diz que ator sofreu efeitos colaterais de remédios antes de cair de hotel

Antes de cair da primeira janela de um quarto de hotel no Rio de Janeiro, o ator Sidney Sampaio havia tomado remédios para insônia. De acordo com nota enviada pela assessoria do artista, o ocorrido se deu devido a efeitos colaterais da medicação.

Sidney caiu da janela de um hotel em Copacabana na manhã da última sexta-feira (4). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com duas fraturas, foi internado e já recebeu alta.

Por meio da nota, a assessoria do ator afirmou que ele está bem no momento e ao lado da família.

"O ator Sidney Sampaio sofreu de efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo. Quaisquer informação vinda de “amigos” são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido", informou a nota.

O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema). Uma perícia foi feita no local da queda durante a tarde.

Prejuízos ao hotel

Sidney quebrou móveis e objetos na acomodação antes de cair. A assessoria do ator afirmou que a equipe jurídica dele já está responsável por lidar com os prejuízos causados ao hotel.

Questionado pelo O Globo, o hotel em que Sidney estava hospedado não informou o tamanho do estrago que foi feito. Segundo testemunhas, o ator teria começado a quebrar o quarto em que estava acomodado por volta das 4h da manhã de sexta-feira (4).