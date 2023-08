Sidney Sampaio reaparece de muletas após queda em quarto de hotel

Sidney Sampaio reapareceu de muletas e com as pernas mobilizadas. O ator caiu de um quarto do quinto para primeiro andar de um hotel no Rio de Janeiro, em 4 de agosto, após ter uma reação de remédios para insônia. Sidney também publicou uma selfie no Instagram neste sábado (12).

Legenda: Ator Sidney Sampaio concedeu entrevista ao Domingo Espetacular Foto: Reprodução

A imagem do ator foi compartilhada pelo colunista Flavio Ricco, do portal R7. Sidney concedeu entrevista com exclusividade ao Domingo Espetacular, da Record, que irá ao ar neste domingo (13).

Conforme informações do colunista, o ator irá falar pela primeira vez sobre os detalhes da queda e o ataque de fúria que o levou a destruir o quarto de hotel, além de bater na porta de outros hóspedes.

Entenda o caso

Antes de cair da primeira janela de um quarto de hotel no Rio de Janeiro, o ator Sidney Sampaio havia tomado remédios para insônia. O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia de Polícia, de Ipanema. Uma perícia foi feita no local da queda.

Sidney quebrou móveis e objetos na acomodação antes de cair. A assessoria do ator afirmou que a equipe jurídica dele já está responsável por lidar com os prejuízos causados ao hotel.

Segundo testemunhas, o ator teria começado a quebrar o quarto em que estava acomodado por volta das 4h da manhã da última sexta-feira (4).

Sidney ensaiava com a atriz Claudia Mello para estrear a peça "Separados sob o mesmo teto", neste sábado (12). Contudo, espetáculo foi adiado.