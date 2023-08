Oprah Winfrey distribui travesseiros e produtos de higiene para vitimas de incêndios no Havaí

A apresentadora Oprah Winfrey foi vista auxiliando moradores afetados pela onda de calor que tem causado incêndios no Havaí, Estados Unidos. Com uma residência na região, a comunicadora teria se sensibilizado com a situação e decidido ajudar os residentes.

Winfrey foi flagrada distribuindo itens como travesseiros e produtos de higiene em um abrigo para desalojados, onde atua como voluntária. “Oprah foi à vários locais para perguntar, em primeira mão, o que era mais necessário. Então, foi comprar os itens e os trouxe de volta”, contou um porta-voz dela à CNN.

Anos antes, em 2019, a apresentadora já havia ajudado a vizinhança a enfrentar um outro incêndio, abrindo uma estrada privativa que atravessava sua residência na região. A medida permitiu que as pessoas escapassem da tragédia.

INCÊNDIOS NO HAVAÍ

Com altas temperaturas sendo registradas na América do Norte, o Havaí tem enfrentado diversos incêndios, que ameaçam milhares de residências e moradores. De acordo com o governador do estado norte-americano, Josh Green, a tragédia é provavelmente a maior já enfrentada pela população local em toda sua história.

Os incêndios já provocaram a morte de 80 pessoas, superando o número de vítimas do tsunami que atingiu a região em 1960. Na ocasião, 61 cidadãos perderam a vida.