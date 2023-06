Extrema onda de calor com quase 47ºC ocasiona mortes nos Estados Unidos e no México

Diversas regiões do sul dos Estados Unidos e do norte do México estão sendo atingidas com extrema onda de calor. Nesta quinta-feira (29), em Houston, foi registrada a sensação térmica de quase 47 ºC, provocando rachaduras em estradas. Além disso, os Estados Unidos tiveram 16 óbitos por conta da mudança climática.

Já no México, mais de 100 pessoas morreram entre 12 e 25 de junho devido ao calor extremo que atinge especialmente regiões do norte do país, informou o governo.

Conforme o g1, o calor em terras estadunidenses chegou a atingir estados do centro-sul, deixando quase 60 milhões de pessoas está sob alerta de temperaturas extremas

Mais de 100 mortes no México

Durante 12 e 25 de junho, foram reportadas mais de mil emergências "atribuíveis" às altas temperaturas, das quais 104 causaram mortes, segundo um relatório da secretaria de Saúde, publicado na quarta-feira (28).

As autoridades já tinham reportado outras oito mortes de 14 de abril a 31 de maio, somando 112 falecimentos, entre 1.559 casos registrados desde o início da temporada quente em 19 de março.

Esta semana "a temperatura máxima foi registrada em Aconchi, Sonora, com 49" graus Celsius, indicou a Secretaria de Saúde. As temperaturas máximas no México durante o verão flutuam entre 30 e 45 ºC, de acordo com o relatório.