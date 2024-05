Hamas aceita proposta de cessar-fogo com Israel

O movimento islamista Hamas declarou, nesta segunda-feira (6), ter aceitado um cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza, após o Catar e o Egito apresentarem uma proposta para encerrar o conflito. A região está devastada após sete meses de guerra, com diversos palestinos passando fome.

A mediação feita pelos países vizinhos busca interromper as mortes. "Ismail Haniyeh, chefe do escritório político do Hamas, conversou por telefone com o primeiro-ministro catari, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, e com o ministro egípcio de Inteligência, Abbas Kamel, e informou-lhes que o Hamas aprovou sua proposta de acordo de cessar-fogo em Gaza", disse um comunicado publicado na página do movimento islamista na internet.

Um alto funcionário do Hamas declarou à AFP que "a bola está no campo de Israel", depois que o movimento islamista palestino anunciou que aceitou uma proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza apresentada por Egito e Catar.

"A bola está agora no campo" de Israel, que pode escolher "entre aceitar o acordo de cessar-fogo ou colocar obstáculos no seu caminho", declarou a fonte, que pediu para não revelar a sua identidade.