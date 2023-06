Menino de 6 anos cai de tirolesa de 12 metros no México após equipamento quebrar

Um menino de 6 anos, identificado como Cesar, caiu de uma altura de 12 metros após a corda de tirolesa romper no último domingo (25). Ele estava fazendo um passeio em um parque temático com foco em ecoturismo de Monterrey, no México. Em vídeo registrados por familiares é possível ver o momento da queda.

O pequeno caiu em um lago artificial, mas o impacto da queda foi amortecido por conta da água. A criança saiu ilesa apesar do susto e não precisou de atendimento médico. As informações são dos jornais El Norte de Castilla e Marca.

A administração do parque anunciou o fechamento temporário de diversas atrações e também abriu uma investigação para apurar as causas do acidente.

O parque, que ainda oferecia descida em rapel, cobra R$ 53 para adultos e R$ 46 para crianças.