Homem é acusado da morte de filho de seis anos por forçá-lo a correr em esteira nos EUA

Um homem é acusado de causar a morte do próprio filho nos Estados Unidos, após obrigar o menino a correr em uma esteira de uma academia, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. O caso é de 2021, mas as imagens só foram reveladas nesta semana durante o julgamento, segundo informações do g1.

Então com seis anos, o menino Corey morreu dias depois da situação ao passar mal e sofrer uma convulsão. Conforme a acusação da mãe dele, o pai Christopher Gregor também o agrediu. Ela chorou ao ver as imagens no tribunal.

Nas imagens, é possível ver o garoto sendo colocado pelo pai na esteira. Ele chega a cair algumas vezes, sendo logo depois forçado pelo pai a voltar para o equipamento. Em um desses momentos, Christopher Gregor agarra o menino e o obriga a correr.

De acordo com a acusação, Corey acordou com problemas na fala, enjoo e dificuldade para se locomover dias depois do caso. Em um hospital, o menino contou aos médicos que foi obrigado a correr pelo pai, que teria dito que o filho estava muito gordo. Ele sofreu uma convulsão e morreu ainda na unidade de saúde.

Christopher Gregor responde pelo óbito no julgamento que está em andamento nos EUA. Ele pode pegar prisão perpétua.