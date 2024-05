Corpo de quinta vítima de queda da ponte de Baltimore é resgatado

"Continuamos dedicados às operações de resgate em andamento, sabendo que por trás de cada pessoa perdida nesta tragédia está uma família que os ama. Juntamente com nossos parceiros locais, estaduais e federais, desejamos que todos estendam suas mais profundas condolências e apoio às famílias durante este momento difícil", revelou Coronel Roland L. Butler Jr., Superintendente do Departamento de Polícia do Estado de Maryland, em um comunicado.