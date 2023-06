Morte misteriosa de magnata russa em Moscou: veja o que sabe até agora sobre o caso

A magnata russa Kristina Baikova, vice-presidente do banco Loko-Bank, morreu misteriosamente após cair da janela de seu apartamento em Moscou.

A jovem, de 28 anos, supostamente caiu do 11º andar na Khodynsky Boulevard na noite de 23 de junho.

Ela morreu ainda no local, segundo divulgado pelo jornal Daily Mail. Kristina estaria com um amigo de 34 anos no apartamento, identificado apenas como Andrei.

A morte da magnata vem repercutindo devido às mortes de outros empresários russos nos últimos anos, de forma semelhante.

O multimilionário Pavel Antov morreu depois de cair da janela do terceiro andar de um hotel de luxo na Índia.

Já em setembro, o presidente de uma das principais petrilíferas do país, Ravil Maganov, morreu após cair da janela de um hospital em Moscou.