General russo próximo do Grupo Wagner é preso, diz jornal

Um general da Rússia próximo ao grupo Wagner, que é acusado de organizar rebelião armada contra o governo russo, foi preso nesta quarta-feira (28). A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa ao jornal The Moscow Times.

O general Sergei Surovikin foi detido após escolher o lado do grupo Wagner no embate, segundo fontes do ministério. Não foi informado quando ele foi preso e por quais acusações.

Formado por mercenários, o grupo Wagner integra as tropas russas na ofensiva contra a Ucrânia. No sábado (24), o líder, Yevgeny Prigozhin, ameaçou destituir o Ministério da Defesa.

A rebelião terminou antes de chegar à capital Moscou com mediação do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que acolheu Prigozhin em seu país.

Na segunda-feira (26), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um pronunciamento sobre o motim, afirmando que "nenhuma chantagem vai ter resultados".

"Eles têm a opção de continuar servindo à Rússia com um contrato junto ao Ministério da Defesa ou outros órgãos encarregados da aplicação da lei, ou retornar para suas famílias e entes queridos (...) Quem quiser pode ir para Belarus", disse Putin.

Grupo Wagner

O "Wagner" é uma espécie de organização paramilitar ligada ao governo russo que surgiu em 2014. O grupo é composto por ex-soldados de elite altamente qualificados.

Porém, a relação entre o grupo e o Ministério da Defesa da Rússia estava estremecida há alguns meses, o que foi intensificado após Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo, acusar o governo russo de promover um ataque contra acampamentos da organização. Ele prometeu retaliações.

O Exército russo, por sua vez, negou o ataque e classificou as acusações como uma provocação.