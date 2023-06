Putin faz 1º pronunciamento após motim do Grupo Wagner: 'nenhuma chantagem vai ter resultados'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez o primeiro pronunciamento desde o início do motim do Grupo Wagner. Nesta segunda-feira (26), declarou que o grupo mercenário seria destruído de qualquer maneira. As informações são do g1.

"Eles queriam que os russos lutassem uns contra os outros, eles sonharam em se vingar pelos próprios fracasso no front, durante a chamada contraofensiva, mas eles calcularam mal", disse Putin.

Vladimir Putin Presidente da Rússia "Nenhuma chantagem vai ter resultados. Toda a sociedade russa, todos estávamos unidos pela responsabilidade pelo destino da nossa terra mãe. Desde o começo houve esforços para neutralizar a ameaça do motim armado".

No discurso, Putin ainda disse que os combatentes do Grupo Wagner devem se juntar ao exército ou ir para Belarus, após a rebelião.

"Eles têm a opção de continuar servindo à Rússia com um contrato junto ao Ministério da Defesa ou outros órgãos encarregados da aplicação da lei, ou retornar para suas famílias e entes queridos (...) Quem quiser pode ir para Belarus", disse Putin.

Putin também agradeceu aos russos pelo "patriotismo" durante rebelião do grupo paramilitar Wagner.

Grupo Wagner

O "Wagner" é uma espécie de organização paramilitar ligada ao governo russo que surgiu em 2014. O grupo é composto por ex-soldados de elite altamente qualificados.

Porém, a relação entre o grupo e o Ministério da Defesa da Rússia estava estremecida há alguns meses, o que foi intensificado após Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo, acusar o governo russo de promover um ataque contra acampamentos da organização. Ele prometeu retaliações.

O Exército russo, por sua vez, negou o ataque e classificou as acusações como uma provocação.