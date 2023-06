Com salários iniciais de R$ 14 mil, Alemanha recruta enfermeiros brasileiros para atuar no país

O governo da Alemanha, por meio da agência federal de empregos, assinou, neste mês de junho, um contrato com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no Brasil, para a contratação de enfermeiros brasileiros. De acordo com informações da BBC, os ministros do Trabalho e das Relações Exteriores da Alemanha estiveram no País em 5 de junho, em uma missão para estimular o recrutamento desses profissionais da saúde.

Com salários iniciais de R$ 14 mil, o governo alemão planeja selecionar 700 enfermeiros brasileiros por ano, segundo o Cofen. Cerca de 200 já trabalham na Alemanha por meio deste acordo e outros 374 estão finalizando os cursos de alemão. (Veja como participar da seleção abaixo)

O programa prevê que as condições de trabalho dos brasileiros seguirão as regras da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

"O acordo é entre órgãos federais dos dois países e não com empresas privadas. (....) Garante proteção no trabalho, relações trabalhistas justas e éticas, garantia para a possibilidade de crescimento de salário e de conhecimento, além de férias e descansos", explica Alberto Cabral, assessor legislativo do Cofen.

Conforme a publicação, os profissionais passarão três anos trabalhando sob supervisão e orientação dos empregadores. Após esse período, uma avaliação de desempenho decidirá se eles poderão continuar atuando no país de forma definitiva.

Como participar da seleção

Para participar da seleção, são requisitos obrigatórios o diploma de bacharel em enfermagem e a carteira verde do Cofen.

O governo alemão informou que o recrutamento de enfermeiros pode ser realizado tanto pelo Estado quanto por empresas privadas. Há uma página em português com informações para os interessados.

>> Veja o passo a passo da inscrição

O empregador arca com todos os custos do processo e uma bolsa de 500 euros mensais (cerca de R$ 2,6 mil) também é oferecida para que os candidatos estudem o idioma.

É necessário atingir o nível B2 - intermediário - do alemão, e os selecionados recebem passagens aéreas e acomodação na Alemanha até a validação do diploma.

Salários

O acordo prevê um pagamento inicial de 2.800 euros por mês (R$ 14.600 mil) — após descontos de impostos e seguro de saúde, valor cerca de cinco vezes maior que no Brasil. Também há a possibilidade de aumentos e promoções na carreira.

O salário pode ser acrescido, a depender de outros fatores, como a experiência do profissional, plantões com adicional noturno e os planos de carreira de cada hospital.

Ainda de acordo com a publicação, esse tipo de recrutamento de profissionais de saúde no exterior tem se tornado comum na Alemanha. Por conta da falta de enfermeiros, o governo tem enfrentado dificuldades para suprir a demanda apenas com cidadãos formados no país.

Além disso, as profissões de enfermagem na Alemanha tendem a envolver uma formação "puramente profissional", algo como um curso técnico no Brasil. Apenas cerca de 1% a 2% dos enfermeiros formados lá possuem licenciatura.