Piso da enfermagem: categoria faz protesto na Câmara de Fortaleza para pressionar por envio de lei

Sindicatos representativos da enfermagem em Fortaleza fizeram protesto nesta terça-feira (27), na Câmara Municipal, para pressionar pela aplicação do piso da categoria e buscar um canal de diálogo com a Prefeitura sobre os reajustes salariais. Após conversa com vereadores, dentre eles o líder do Governo, Carlos Mesquita (PDT), há a expectativa da realização de uma audiência pública sobre o tema e de tratativas junto ao prefeito José Sarto (PDT).

"O prefeito de Fortaleza não recebe as entidades para dialogar, já fomos várias vezes no Paço Municipal, ele ignora a presença da categoria e das entidades. Por essa razão, nós viemos, hoje, à Câmara Municipal para pedir aos vereadores que intercedam, que abram esse canal de negociação entre o Executivo e as entidades representativas da enfermagem", explica Marta Brandão, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde).

Ela afirma, ainda, que já enviou vários ofícios à Prefeitura pedindo audiências para iniciar o debate, mas sem resposta. Nesta terça, a categoria foi recebida no auditório da Casa para dialogar com os vereadores.

"O julgamento do piso está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. Mais de 20 municípios do Ceará já aprovaram as leis nas câmaras, alguns, inclusive, pagando com orçamento próprio do tesouro municipal. A Prefeitura de Fortaleza já tem a previsão do recurso a ser liberado, e ainda assim o prefeito ignora as nossas solicitações de audiência, não recebe as entidades, não recebe os trabalhadores", critica a sindicalista.

Líder do prefeito na Câmara Municipal, Carlos Mesquita disse que a lei do piso da enfermagem será cumprida em Fortaleza. "Agora, a gente precisa de jogo de cintura para não prometer aquilo que não pode fazer. Prometer pagar e não pagar. Então está se viabilizando isso aí, e o Sarto vai cumprir o piso", defendeu.

Legenda: No começo da manhã, a categoria realizou um protesto no prédio da Câmara, antes de ser recebida no auditório. Foto: Luana Barros

Vereadores ajudam no diálogo

De acordo com o vereador Gabriel Aguiar (Psol), cerca de 15 colegas uniram-se ao diálogo com a categoria. "Aqui tivemos vereador da base, tinha vereador mais à esquerda, mais à direita. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, tem se mostrado favorável ao piso da enfermagem, mas a gente precisa agora que se estenda para o Executivo e que o prefeito acolha essa demanda", disse.

"A gente tem como garantir essa mediação, o líder do governo tem como levar essa demanda até o prefeito já que vocês ainda não conseguiram, por resistência da própria Prefeitura. Hoje, a gente pode garantir uma limpeza do terreno para conseguir chegar até o prefeito", observou, ainda, Adriana Gerônimo (Psol).

O vice-líder da gestão, vereador Didi Mangueira (PDT), disse ser possível uma reunião entre os profissionais de enfermagem e a Prefeitura. "O Sarto está aberto para a discussão. [...] Galeno (Taumaturgo, secretário municipal da Saúde) está chegando agora, vai receber, a gente vai ver isso, esse espaço. Ficou garantida a audiência pública e, daqui para lá, eu vou tentar marcar essa reunião", afirmou.

O Diário do Nordeste demandou a Prefeitura de Fortaleza sobre a abertura de diálogo com a categoria. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.