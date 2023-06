Manto tupinambá raro deve retornar ao Brasil após mais de três séculos na Dinamarca

Um raro manto tupinambá será devolvido ao Brasil após ficar mais de três séculos na Dinamarca. A peça está em Copenhague desde pelo menos 1699, e deve ir ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

Com 1,80 metro de altura e 80 centímetros de largura, é feito de penas vermelhas de guará costuradas em uma malha com uso de técnica ancestral.

Para a indígena Glicéria Tupinambá, que está terminando a formação em antropologia, o item não se trata apenas de uma obra de arte. "A gente acredita que seja um ancestral", disse ao g1.

Esse é um dos exemplares mais bem preservados. Estima-se que tenha sido produzido entre os séculos 16 e 17, e que tenha outros dez mantos desse no mundo. São distribuídos da seguinte forma:

1 em Paris, na França

1 em Bruxelas, na Bélgica

1 em Basiléia, na Suíça

1 em Milão, na Itália

2 em Florença, também na Itália

5 em Copenhague, na Dinamarca (um deles retornará ao Brasil)

O manto deve ser transferido a partir de maio de 2024. Porém, o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, espera um retorno antes disso.

De acordo com o g1, a doação foi realizada com o envolvimento do embaixador brasileiro na Dinamarca, Rodrigo de Azeredo Santos, do Museu Nacional e da comunidade tupinambá da Serra do Padeiro.

Importância histórica e cultural

Os mantos foram transportados à Europa e tratados como itens de valor em coleções da realeza. Alguns nobres europeus chegaram a usar as peças.

A artista e pesquisadora Glicéria, que estuda os mantos e outros artefatos dos Tupinambás, vê a cultura indígena como um pote que foi quebrado, "espalhando vários caquinhos, vários fragmentos por todo o canto. Agora é o momento de a gente recolher esses fragmentos e recompor esse pote".

Nesse processo de recebimento do manto, o Museu Nacional celebra o retorno do item. "É a primeira peça de incomensurável valor simbólico e artístico, um ícone da história do Brasil e de sua Antropologia, que regressa para o país e para a guarda das instituições nacionais", declarou em nota.