Torre Eiffel é evacuada após alarme falso de bomba; veja vídeo

Um dos principais pontos turísticos do mundo, a Torre Eiffel, em Paris, na França, foi fechada temporariamente ao público neste sábado (12), como medida de precaução após uma ameaça de bomba.

A medida afetou os três andares do monumento, o que inclui o restaurante e o pátio. A informação é do g1, e foi confirmada pela polícia francesa à Reuters. Posteriormente, foi confirmado que se tratava de um alarme falso e as pessoas puderam voltar para o monumento.

Um porta-voz da empresa responsável pela administração da torre disse, em entrevista ao Le Parisien, que as pessoas foram retiradas da torre por volta das 12h (horário local) e foi concluída às 13h30 (8h30 no horário de Brasília).

The Eiffel Tower in Paris was closed to the public on Saturday after being evacuated as a precautionary measure following a bomb threat, a French police source said |TV9GujaratiNews#Paris #EiffelTower #BombThreat #TV9News pic.twitter.com/YfqMrROCar