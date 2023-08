Luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg vai acontecer na Itália, diz dono do 'X'

A luta entre o fundador da SpaceX e dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, contra o dono da Meta (Facebook, Instagram e Threads), Mark Zuckerberg, deve acontecer na Itália. A confirmação do embate aconteceu, nesta sexta-feira (11), através do perfil oficial de Musk no X.

“A luta será gerenciada pelas minhas e pelas fundações do Zuck (não pela UFC). A transmissão ao vivo será nesta plataforma e na Meta. Tudo no enquadramento da câmera será a Roma antiga, então nada moderno. Falei com a primeira-ministra da Itália e o ministro da cultura. Eles concordaram em um local épico”, disse Musk em seu post.

O anúncio aconteceu cerca de dois meses após as autoridades italianas oferecerem o Coliseu, em Roma, para sediar a luta, conforme o portal TMZ Sports. Além disso, no começo do último mês, Musk já havia revelado que o confronto poderia acontecer no histórico monumento italiano.

DUELO DE GLADIADORES MODERNOS

A expectativa do embate — entre os magnatas do mundo tecnológico — é nutrida desde a primeira vez que uma menção à luta foi feita. Sendo o estopim do duelo o momento em que a notícia de que a Meta, de Zuckerberg, estava criando uma rede social para rivalizar com o Twitter, de Musk, foi divulgada.

A notícia foi confirmada quando o aplicativo Threads, o grande rival da rede social X, foi lançado no último dia 5 de julho.

Após o lançamento, Musk disse que estaria “pronto para uma luta de jaula” e Zuckerberg, prontamente, respondeu em postagem no seu perfil do Instagram: “Envie-me o local”. Esta interação foi o suficiente para os bilionários começarem o preparo para a luta, enquanto os internautas comentavam sobre o possível evento memorável.

TREINOS

Consolidados no mundo da tecnologia, os bilionários têm se aventurado no universo das lutas nos últimos meses: ambos estão treinando com Lex Fridman, pesquisador que é faixa preta em jiu-jítsu brasileiro.

Em um podcast, Zuckerberg disse que faz até quatro aulas de jiu-jitsu e MMA por semana, além de praticar exercícios para melhorar sua força e condicionamento.

O dono do Facebook, inclusive, tem compartilhado registros lutando em sua conta no Instagram. Em uma das publicações, Mark chega a comemorar uma vitória em seu primeiro campeonato amador no esporte.