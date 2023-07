Threads, app rival do Twitter é lançado pelo Instagram; veja como baixar

O Threads, aplicativo da Meta para concorrer com o Twitter, foi Lançado oficialmente às 20h desta quarta-feira (5).

A previsão inicial é de que o lançamento seria na quinta-feira (6), mas a Meta adiantou a liberação.

Desde o início da semana, aplicativo já era exibido na App Store, loja de aplicativos de aparelhos da Apple. Era possível fazer o download antecipado para obter uma notificação quando o aplicativo for liberado.

A nova aposta da Meta deve focar em publicações de texto, com reunião de comunidades.

"O Threads é onde as comunidades se reúnem para conversar sobre tudo, dos tópicos importantes para você até o que estará em alta amanhã", aponta a prévia do aplicativo na App Store.

Como baixar

Para usuários de iOS, como iPhone ou iPad, basta acessar a App Store e pesquisar pelo Threads.

Já usuários de aparelhos Android devem fazer o download pela Play Store.

O aplicativo apresenta instabilidade na noite desta quarta, logo após a liberação. Para alguns usuários, aparece a mensagem "este item não está mais disponível".

Concorrente do Twitter

O aplicativo concorrente surge dias depois de o Twitter surpreender usuários com a limitação de visualização.

No sábado (1º), o empresário e dono da rede social, Elon Musk, anunciou que os usuários do Twitter sem verificação terão limite temporário de leituras de publicações na plataforma.

Inicialmente, foi divulgado o limite de leitura de publicações e publicação de 2.400 tuítes por dia. Posteriormente, o limite de tweets lidos foi aumentado para 10 mil.

Segundo Musk, esta é uma medida temporária para lidar com 'níveis extremos' de raspagem de dados por robôs. Não foi detalhado por quanto tempo os limites vão durar, nem se eles voltarão a ser ampliados.