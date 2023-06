WhatsApp lança função para silenciar chamadas desconhecidas; veja como ativar

O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (20), que irá possibilitar o silenciamento de chamadas desconhecidas no aplicativo. O recurso já está disponível aos usuários e foi desenvolvido para conferir mais "privacidade" e "controle sobre as chamadas recebidas".

Para utilizar a função é preciso ativá-la. Funcionando, as chamadas desconhecidas não farão o celular tocar ou vibrar, fazendo com que elas sejam apenas visualizadas na lista de chamadas. A função está apta apenas para ligações e não para mensagens. No entanto, os perfis que não estão nos contatos do usuário continuarão conseguindo enviar mensagens para ele.

O recurso, segundo informou a Meta, empresa dona do WhatsApp, ajudará a excluir spam, fraudes e ligações de pessoas desconhecidas.

Outra função

Outra função anunciada foi a da Verificação de Privacidade, que possibilita a consulta de todas as configurações de proteção disponíveis pelo aplicativo.

Também disponível, o recurso tem como intuito "garantir que todos conheçam as opções de proteção no WhatsApp".

Veja como ativar silenciamento de números desconhecidos:

1. Abra o WhatsApp e siga até "Configurações". Em seguida, clique em "Privacidade".

2. Nessa última, clique em "Chamadas". Dentro dela, selecione a opção "Silenciar números desconhecidos".

Foto: reprodução