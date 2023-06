Apple anuncia recursos para monitorar emoções e avaliar sinais de depressão e ansiedade

Durante a conferência anual da Apple para desenvolvedores (WWDC 2023), a gigante tecnológica anunciou novidades em seus dispositivos, que prometem cuidados com a saúde mental dos usuários. Conforme anunciado pela empresa no último domingo (5), atualizações permitirão que usuários registrem o humor e avaliem possíveis sinais de depressão ou ansiedade.

Velho conhecido dos consumidores da marca, o aplicativo Saúde ganhará novos recursos focados nos cuidados com a saúde mental. Em um deles, o usuário poderá registrar o humor diariamente, incluindo emoções sentidas em momentos específicos.

Com a observação, será possível descobrir o que pode estar provocando determinados “estados de espírito”, permitindo que o consumidor identifique situações ou comportamentos prejudiciais para ele.

Além disso, o usuário poderá acessar avaliações sobre ansiedade e depressão utilizadas frequentemente em consultórios psicológicos.

DIÁRIO VIRTUAL

Acreditando que a reflexão sobre as experiências do cotidiano contribui para o bem-estar, outra novidade é o aplicativo Diário, que pretende encorajar os utilizadores a escreverem sobre o que viveram durante o dia.

Para ajudar na elaboração do relato, o recurso contará com sugestões personalizadas, geradas a partir do aprendizado de máquina do aparelho. As recomendações levarão as informações recentes do usuário, como localização e contatos, em consideração.

De acordo com a Apple, o aplicativo protegerá os textos, garantindo que nem mesmo a empresa tenha acesso ao que for escrito.

MENOS DOR DE CABEÇA

Indo além dos benefícios à saúde mental, a empresa anunciou recursos que cuidarão do bem-estar físico. Entendendo que o longo período de exposição às telas pode causar danos aos olhos e dores de cabeça, uma das atualizações promete aumentar a distância entre as pessoas e o aparelho.

Nomeado “Distância de Tela”, o recurso utilizará a câmera TrueDepth para estimular o usuário a se afastar do dispositivo, caso o segure mais próximo do que 30 cm do rosto por muito tempo.