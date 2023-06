Apple anuncia novo iOS 17 e modelos do iPhone que vão parar de receber atualizações; veja quais são

A Apple anunciou nesta segunda-feira (5) o novo iOS 17. O sistema operacional foi lançado na conferência de desenvolvedores da empresa, a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023.

Com o lançamento, os modelos antigos do iPhone devem parar de receber atualizações. Isso não significa que ficarão inutilizados, apenas que não conseguirão utilizar o sistema mais recente e não terão novos recursos de segurança.

Segundo o UOL, no ano passado, os modelos "aposentados" foram os iPhones 6S, 7 e 7 Plus. Dessa vez, os modelos 8, 8 Plus e X, lançados em 2017, serão os que deixarão de receber atualizações do iOS. Veja a lista de compatibilidade:

iPhone 8 e 8 Plus: não compatíveis

iPhone X: não compatível

iPhone XS, XS Max, XR: compatíveis

iPhone SE (2020) e SE (2022): compatíveis

iPhones das linhas 11, 12, 13, e 14: compatíveis

De acordo com os desenvolvedores, o iOS 17 deve chegar aos aparelhos no segundo semestre deste ano, quando provavelmente será lançada a linha iPhone 15.

O que tem de novo no iOS 17?

Mensagens: o aplicativo do iPhone para trocar mensagens passará a transcrever automaticamente os áudios e permitir o envio da localização para os contatos.

Stickers: as figurinhas poderão ser criadas a partir de fotos, vídeos e até de emojis.

Airdrop: o sistema de compartilhamento de arquivos exclusivo para aparelhos da Apple ganhará uma nova função chamada de Namedrop. Bastará aproximar um aparelho do outro para que suas informações de contato sejam transferidas automaticamente.

Modo Stand By: novo modo de exibição de widgets lembrará uma central de casa inteligente. Quando o celular for colocado na horizontal, por exemplo, aparecerão notificações como previsão do tempo e compromissos do calendário.

Journal: o novo aplicativo funcionará como um diário, para registros de pensamentos e atividades ao longo do dia.

Live Voicemail: os aparelhos passarão a mostrar a transcrição de mensagens na caixa postal, ainda enquanto estiverem sendo gravadas, para que a pessoa possa decidir se atende aquela chamada, mesmo se for de número desconhecido.