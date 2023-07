Elis Regina canta com a filha Maria Rita em campanha feita com inteligência artificial; assista

O novo comercial da empresa Volkswagen virou assunto nas redes sociais após emocionar ao mostrar a cantora Maria Rita em um dueto inédito com a mãe, Elis Regina, falecida em 1982. A parceria inédita foi construída por meio de inteligência artificial e usada para ilustrar o relançamento da Kombi, um dos modelos icônicos da marca, em solo brasileiro.

"70 anos da Volkswagen no Brasil merecem essa homenagem: um encontro de gerações tão emocionante quanto a linda história de amor entre a Volks e os brasileiros", escreveu a empresa em publicação no Twitter. Nas imagens, Maria Rita e Elis surgiram cantando 'Como Nossos Pais', canção ícone da Música Popular Brasileira escrita pelo cearense Belchior.

Assista ao comercial:

E nem só a Kombi ganhou destaque na campanha publicitária. Reforçando o caráter da emoção e identificação dos brasileiros, veículos como o Gol, o Fusca, a Brasília e o SP2 deram as caras no vídeo apontando para os novos lançamentos que foram substituindo os já icônicos em solo brasileiro.

Segundo a Volkswagen, o material é assinado pela agência AlmapBBDO e utilizou a técnica mais conhecida como "deepfake", que transforma imagens e vídeos com a tecnologia de inteligência artificial para criar novos conteúdos que não tem a necessidade de ligação com a realidade.

Inteligência artificial

Para isso, uma dublê foi utilizada para dirigir o veículo nas imagens originais, com o intuito de que o rosto de Elis Regina fosse acrescentado já no processo de edição utilizando o reconhecimento facial.

Na etapa de edição, uma tecnologia de redes neurais artificiais fez uma mistura entre o rosto da dublê e a imagem recriada de Elis Regina, mas a voz da música inserida no vídeo é original da cantora.

O filme foi criado pela AlmapBBDO e produzido pela Boiler Filmes, com direção de cena de Dulcidio Caldeira. A pós-produção recebeu o tratamento de uma empresa especializada em produções da indústria cinematográfica de Hollywood.

Elis Regina e Maria Rita

Com 30 discos gravados e milhões de cópias vendidas, Elis Regina é considerada até hoje um dos maiores nomes da música no Brasil. A artista faleceu no dia 19 de janeiro de 1982, quando tinha 36 anos, deixando Maria Rita, a filha, de apenas quatro.

A cantora interpretou clássicos como "Como nossos pais", "O bêbado e a equilibrista" e "Alô, alô marciano". Elis teve três filhos: João Marcelo Bôscoli, Maria Rita e Pedro Mariano.