Threads: Meta anuncia data de lançamento de rival do Twitter; conheça

A Meta, empresa responsável por Instagram, Facebook e WhatsApp, está próxima de disponibilizar o Threads, aplicativo semelhante ao Twitter.

No App Store, loja de aplicativos de usuários do iOS, como iPhone e iPad, a previsão é que o Threads seja lançado na quinta-feira (6). Ainda não foi feita uma divulgação oficial da data

O novo app também foi encontrado na Play Store pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, conhecido por fazer engenharia reserva em diversos programas.

Legenda: Prévia do app Threads mostra interface semelhante a do Instagram Foto: Reprodução

Competindo diretamente com o Twitter, o Threads deve ficar em publicações de texto, com reunião de comunidades.

"O Threas é onde as comunidades se reúnem para conversar sobre tudo, dos tópicos importantes para você até o que estará em alta amanhã", aponta a prévia do aplicativo na App Store.

Haverá opção de manter o usuário do Instagram e seguir as contas de quem você segue na rede social de fotos. Também será possível limitar as publicações para seus seguidores ou torná-las públicas.

Limitação de leitura no Twitter

Um aplicativo concorrente surge dias depois de o Twitter surpreender usuários com a limitação de visualização.

No sábado (1º), o empresário e dono da rede social, Elon Musk, anunciou que os usuários do Twitter sem verificação terão limite temporário de leituras de publicações na plataforma.

Inicialmente, foi divulgado o limite de leitura de publicações e publicação de 2.400 tuítes por dia. Posteriormente, o limite de tweets lidos foi aumentado para 10 mil.

Conforme Musk, esta é uma medida temporária para lidar com 'níveis extremos' de raspagem de dados por robôs. Não foi detalhado por quanto tempo os limites vão durar, nem se eles voltarão a ser ampliados.