Perfis não verificados do Twitter terão limite de leitura de 600 tuítes por dia, anuncia Elon Musk

O empresário americano Elon Musk anunciou, neste sábado (1º), que os perfis de usuários do Twitter sem verificação terão limite temporário de leituras de publicações na plataforma.

Outras restrições também foram determinadas por Musk, dono da Twitter. Por isso, além do limite de leitura, os perfis sem o selo azul poderão enviar apenas 500 mensagens diretas por dia; publicar 2.400 tuítes por dia, distribuídos em intervalos de 30 minutos; seguir até 400 novas contas por dia; e fazer até quatro alterações no e-mail cadastrado por hora.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day