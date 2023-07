Luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg pode acontecer no Coliseu em Roma

Através de uma publicação no Twitter, Elon Musk deu detalhes sobre a possível luta contra Mark Zuckerberg. Na postagem, compartilhada nessa sexta-feira (30), o bilionário revelou que o confronto pode acontecer no Coliseu, palco das batalhas entre gladiadores na antiguidade, em Roma.

Reforçando a possibilidade, o jornal norte-americano NY Post afirmou que o Ministério da Cultura italiano contatou Musk e Zuckerberg para organizar a luta no monumento histórico.

A ideia de um possível confronto físico entre os dois bilionários surgiu no início deste mês, após o dono do Twitter compartilhar que estaria “pronto para uma briga de jaula” com Mark. O criador do Facebook, então, reagiu à fala de Elon, publicando um “print” da postagem do desafiante com a legenda: “Envie-me a localização”.

Com o desafio “aceito”, a equipe de Zuckerberg teria entrado em contato com o presidente do UFC, Dana White, que procurou as autoridades italianas, conforme relatado pelo TMZ Sports.

TREINOS

Consolidados no mundo da tecnologia, os bilionários têm se aventurado no universo das lutas nos últimos meses: ambos estão treinando com Lex Fridman, pesquisador que é faixa preta em jiu-jítsu brasileiro.

O dono do Facebook, inclusive, tem compartilhado registros lutando em sua conta no Instagram. Em uma das publicações, Mark chega a comemorar uma vitória em seu primeiro campeonato amador no esporte.