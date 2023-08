Xuxa fala sobre relacionamento com Junno Andrade: 'quero ficar velhinha ao lado dele'

Em entrevista ao programa Encontro desta quinta-feira (10), Xuxa Meneghel falou sobre seu relacionamento com Junno Andrade e revelou que chegou a ter medo de ficar sozinha para sempre.

"Eu me botava num lugar muito esquisito, falava: 'Ah, Deus já me deu tanta coisa, não vou ter um namorado, não vou ter um cara que vai gostar de mim do jeito que eu sou", explicou Xuxa.

A apresentadora falou que não imaginava ter um companheiro e sim apenas um ficante. "Pensei em não colocar um homem na minha vida a não ser, falando uma e expressão bem chula, em 'ter um homem só para de vez em quando ficar com esse cara, pra não me sentir uma mulher sozinha'. Eu não imaginei um companheiro, alguém pra viver, pra morrer do lado", confessou.

Ela explicou, ainda, que Junno entrou na sua vida dessa forma, mas que acabou se tornando algo mais sério, em parte por influência indireta da filha Sasha.

"Inclusive, quando eu reencontrei o Junno foi isso, eu falei abertamente para ele: 'tá afim de ficar comigo só por ficar? A gente vai só ficando'. Mas a Sasha tinha 15 anos, eu não podia apresentá-lo pra Sasha [assim]: 'Meu amor, esse é o cara que a mamãe vai ficar de vez em quando'".

"Ele se encaixou na minha vida", diz Xuxa

Ainda conforme a apresentadora, a relação com o namorado se encaixou de maneira tão forte, que ela se vê envelhecendo ao seu lado.

"Ele é o cara que eu quero... Eu já tô velha, mas eu quero ficar velhinha do lado dele. A gente manda vídeo um pro outro de velhinhos dançando, 'ó eu e você aqui' (risos)".

"Quando ele tá na minha casa, tem sempre música no piano, tem ele me fazendo rir, ele brincando com meus bichos. Ele se encaixou na minha vida, e eu na vida dele, vamos ficar juntos até a última respiradinha, é com ele que eu quero", diz.