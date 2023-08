Número de mortos em incêndios florestais no Havaí pode 'aumentar significativamente', diz governador

O número de mortos no incêndio florestal que devastou um povoado do Havaí irá "aumentar significativamente" a partir dos 36 já confirmados, estimou o governador do estado americano, Josh Green, nesta quinta-feira (11), em entrevista à rede de TV CNN.

"Em 1960, tivemos 61 vítimas fatais quando uma grande onda atravessou a Ilha Grande. Desta vez, é muito provável que o nosso total supere significativamente esse número", acrescentou Green.

Os incêndios queimaram mais de 800 hectares de terreno, segundo as autoridades. As chamas começaram na madrugada de terça-feira (8) e o avanço rápido pôs em risco moradias, empresas e serviços públicos. Mais de 35 mil pessoas moram na ilha de Mauí e estão em risco.

O fogo devastou a cidade de Lahaina, na costa oeste de Mauí. "Grande parte de Lahaina, no Mauí, ficou destruída e centenas de famílias locais foram deslocadas", informou o governador, Josh Green.

Imagens exibidas pelas redes sociais mostram as brasas destruindo esta cidade turística, além de densas colunas de fumaça tingindo o céu de preto e várias embarcações atracadas em Lahaina também em chamas.

Moradores da região pularam na água "para evitar o fogo", disse Kenneth Hara, major-general do Exército americano, ao Hawaii News Now. Ao menos 14 pessoas foram resgatadas do mar pela Guarda Costeira.

Os incêndios atingiram Mauí com força, mas também há fogos ativos na ilha do Havaí.