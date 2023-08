Alpinista é deixado por colegas em montanha após morrer durante trajeto

O alpinista Muhammad Hassan, de 27 anos, foi deixado pelos colegas após ficar gravemente ferido e morrer ao escalar a montanha K2, a segunda mais alta do mundo, com 8,6 mil metros de altura, na fronteira entre o Paquistão e a China. O caso ocorreu no último dia 27 de julho. As informações são do portal Uol.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, os companheiros de trilha de Hassan aparecem passando por cima de seu corpo, continuando a subida.

O homem, contratado como carregador da equipe, estava a cerca de 400 metros de distância do topo quando se acidentou gravemente.