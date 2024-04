Qual o segredo de Fabian em Cheias de Charme? Relembre a novela

Na novela 'Cheias de Charme', Fabian (Ricardo Tozzi) foi obrigado a aceitar um relacionamento falso com Chayene (Cláudia Abreu), após a artista descobrir um segredo que ele vem escondendo. O sertanejo não quer que ninguém saiba que ele é irmão gêmeo de Simone (Marília Martins) e tem 44 anos, e não 27 como afirmava.

Na atual reprise da TV Globo, Fabian só conseguirá se livrar de Chayene quando descobrir algo que ela esconde da época em que ainda vivia em Teresina. A rainha do eletroforró deu um chá para prejudicar a voz de Rejane (Ana Paulo Bouzas), que era vocalista da Banda Leite de Cobra, tomando o lugar dela no grupo.

Mesmo depois disso, Chayene ainda tentará manter o controle sobre o sertanejo. Ela inventará uma gravidez e transformará a falsa gestação em um reality show, no qual ficará mostrará seu dia a dia na mansão para os fãs.

Após ser desmascarada por ele, Chayene jogará caldo quente no rosto do cantor, que ficará deformado. Então, ele terá que ser substituído por Inácio nos shows para esconder o caso e não perder dinheiro. Depois de um tempo, ela descobrirá a troca dos dois e espalhará a verdade.

Outra polêmica envolvendo Fabian será revelada no programa do Gentil (Gustavo Gasparini). Na ocasião, Inácio, também vivido por Ricardo Tozzi, decide falar sobre o seu passado e o que está por trás de sua semelhança com Fabian. Na verdade, uma fã alucinada fez uma plástica nele para que ficasse igual ao artista.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:35, na Rede Globo, logo após 'Jornal Hoje'.