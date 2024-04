Teca é filha de quem em Renascer? Relembre o que acontece na versão de 1993

Teca é uma das personagens da novela "Renascer" que carrega um mistério sobre sua vida. Presente na versão original, a jovem também aparece no remake, mas com algumas mudanças em sua história.

Em 1993, Paloma Duarte deu vida à personagem aos 16 anos. No roteiro original, Teca vivia em um abrigo para mulheres grávidas com dificuldades financeiras, onde conheceu Buba (Maria Luísa Mendonça), que levou a jovem para sua casa com intenção de adotar o bebê.

No remake, Teca é interpretada por Lívia Silva e vive em situação de rua no Rio de Janeiro. Ao descobrir que está grávida, ela se vê sozinha e deseperada até que Buba (Gabriela Medeiros) a encontra e abre portas para uma nova vida.

Origem da personagem

Sem nenhum dos personagens desconfiar, Teca possui uma ligação com a família de José Inocêncio. Tudo começa com a história de Marianinha, irmã de Maria Santa, a primeira mulher de José Inocêncio.

Após engravidar, Marianinha é expulsa de casa pelo pai, Venâncio. Posteriormente, ela se casa com Rachid, que assume o filho que a jovem estava esperando. Anos depois, ele tem Teca. Portanto, a menina é neta de Marianinha.