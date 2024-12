Confira 5 curiosidades sobre Taylor Swift, cantora que tem título de doutorado e faz aniversário nesta sexta (13)

A data 13 de dezembro é tão importante para Taylor Swift, que a cantora tornou "13" o seu número da sorte. É por esse motivo, inclusive, que os fãs pintaram o número 13 na mão ou no rosto durante a "The Eras Tour", última turnê realizada pela artista. Nesta sexta-feira (13), Taylor completou 35 anos de vida, comemorando também o fim da turnê de quase dois anos.

Ela começou sua carreira com canções country, mas foi gradualmente mudando para o pop e buscando se reinventar em cada novo álbum. Sua versatilidade já lhe rendeu quatro vezes o Grammy de Álbum do Ano. Dentre os álbuns vitoriosos, estão:

Fearless (2009);

1989 (2014);

Folklore (2020);

Midnights (2022).

Ao todo, Taylor Swift já foi indicada ao Grammy 52 vezes, e venceu 14 vezes. Ela consegue se conectar com fãs através das letras de suas músicas, que apesar de muitas tratarem sobre histórias pessoas, a própria Taylor declarou que os sentimentos que ela desperta pertence aos que escutam.

"A única coisa que resta é o manuscrito. De vez em quando eu releio o manuscrito, mas a história não é mais minha", afirmou na música "The Manuscript".

Confira 5 curiosidades sobre Taylor Swift

1. Taylor Swift escreve as próprias músicas

Uma coisa que a loirinha se orgulha muito é de escrever as próprias músicas. Ela é conhecida por escrever ou coescrever todas as músicas, muitas em parceria com o produtor Jack Antonoff. O álbum "Speak Now" foi escrito todo por ela. Com isso, ela consegue performar um show inteiro sem precisar de recursos de apoio, como telões com as letras.

Legenda: Taylor já venceu quatro vezes o Grammy de Álbum do Ano Foto: Robyn BECK / AFP

2. Prêmios Grammy conquistados por Taylor Swift

A artista Taylor Swift venceu 12 prêmios Grammy até 2024, incluindo o cobiçado “Álbum do Ano” quatro vezes. Devido ao seu trabalho enquanto compositora e cantora, ela se tornou uma das artistas mais premiadas da história da premiação.

3. Luta pela discografia

Após um conflito sobre direitos autorais com sua antiga gravadora, Taylor começou um projeto para regravar seus primeiros seis álbuns: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation.

Ela já conseguiu regravar os álbuns: Fearless, Speak Now, Red e 1989. Assim, os fãs aguardam com bastante expectativa o lançamento do primeiro álbum e do Reputation.

4. Doutora em Belas Artes pela NYU

Apesar de não ter ido para a faculdade, Taylor recebeu o título de Doutora em Belas Artes, honoris causa, pela Universidade de Nova York (NYU). Esse diploma honorário é oferecido para pessoas que se destacam em suas respectivas áreas. Ela recebeu a honraria em maio de 2022.

Durante o seu discurso, chegou a dizer: "quando criança, sempre pensei que iria para a faculdade, imaginando os pôsteres que penduraria na parede do meu quarto nos dormitórios de calouros". Para ela, foi uma grande felicidade conquistar esse título.

5. Participação em filmes

Durante o começo de sua carreira, Taylor Swift também teve participações em alguns filmes, como "Idas e Vindas do Amor" (2010), "O Doador de Memórias" (2014) e "Hannah Montana: O Filme" (2009). Ela também fez o documentário “Miss Americana” (2020), em que conta um pouco da sua própria vida.