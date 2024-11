Irmão de Taylor Swift impede que fã seja expulsa de show por seguranças

Durante um show da Taylor Swift em Indianápolis, nos Estados Unidos, uma fã estava prestes a ser expulsa do local quando Austin Swift, irmão da cantora, interveio para ajudá-la. O episódio foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais.

O vídeo publicado no Tiktok mostra uma fã fantasiada de Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs e namorado de Taylor Swift, durante um show da "The Eras Tour". A fantasia incluía o uniforme e um capacete de futebol americano.

O vídeo mostra uma moça se aproximando de uma área restrita, onde Travis e a família de Taylor supostamente estavam, quando seguranças aparecem tentando remover a fã fantasiada do local, enfatizando que ela não poderia estar usando o capacete no ambiente do show.

No vídeo, é possível ver alguém dizendo: “Vamos nos acalmar um pouco porque a família dela está aqui, certo? Isso foi um pouco agressivo”. Pouco depois Austin Swift entrou em cena para resolver a situação.

Ele se direciona ao guarda e diz: “Ei, não vamos colocar as mãos nas pessoas”. E acrescentou, dizendo à fã: “Sinto muito por isso. É uma fantasia muito legal.”

O vídeo, que rapidamente se tornou viral, foi legendado com a frase: "Veja Austin Swift salvando minha irmã de ser expulsa da Eras Tour".

Repercussão nas redes sociais

Nos comentários de uma publicação feita por uma página de fãs da cantora na plataforma X, antigo Twitter, alguns internautas comentaram sobre a intervenção, que aparentemente teria sido feita pela atitude da moça de ir em direção a uma área restrita e não somente por conta da fantasia.

"Para ser justo, caminhar lentamente em direção à tenda VIP no meio de uma música com todo o acolchoamento e um capacete de verdade (basicamente uma armadura) é muito suspeito e, especialmente depois da Áustria, o cara estava certo em intervir fisicamente (o empurrão foi desnecessário). Sabemos que é uma garota e ela é tranquila", comentou um usuário em inglês.