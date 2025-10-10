Quem é Naaja, namorada que saiu em defesa de Dennis DJ após acusações de violência

Dennis DJ está no centro de uma grande polêmica após ser acusado pela ex-mulher, Bárbara Falcão, de violência física, sexual, psicológica e patrimonial. Os dois, que foram casados por 14 anos e têm um filho de 6, travam uma disputa judicial pela guarda da criança. Em meio à repercussão, o produtor musical recebeu o apoio público de sua atual namorada, Najara Izidoro, conhecida artisticamente como Naaja.

A cantora, compositora, DJ e atriz usou as redes sociais para se manifestar em defesa do parceiro. “Estou com o Dennis há quase três anos e vejo de perto que ele está bem longe de ser um homem violento. Sempre foi muito sensato e cuidadoso, principalmente com seus filhos, zelando pela paz e harmonia”, escreveu.

Naaja também lamentou o uso da pauta de violência contra a mulher em situações que, segundo ela, desvirtuam o tema. “Eu, como mulher, acho muito triste ver uma pauta tão importante sendo banalizada dessa forma. Acho, sim, que todas as mulheres têm que ter voz quando há de fato um caso de violência, mas banalizar isso é muito triste”, completou.

Quem é Naaja

Natural de Joinville (SC), Naaja tem 34 anos e iniciou a carreira musical em 2018, com o EP “Poison Power”, composto por cinco faixas em inglês.

Em 2023, lançou o álbum “Prisma”, produzido por Dimvs, mixado por Kazuro e masterizado por Brandon Duffey, em Miami. O trabalho deu origem a uma festa homônima comandada por ela, com foco em afrobeats, afrohouse e afrofunk.

Relacionamento com Dennis

Naaja e Dennis, de 45 anos, se conheceram no Réveillon de 2022, em Carneiros (PE). Pouco tempo depois, começaram a trocar mensagens e engataram um romance. O casal foi visto pela primeira vez publicamente em janeiro de 2023, em uma praia no Rio de Janeiro. Na época, Dennis havia se separado de Bárbara Falcão.

Segundo ele, o processo de violência doméstica movido pela ex foi arquivado em 2022 por falta de provas. O DJ alega que as novas acusações teriam sido motivadas por insatisfação com a decisão judicial que concedeu a ele a guarda provisória do filho.

“Desde nossa separação, tínhamos uma dinâmica de guarda compartilhada que funcionava. De abril para cá, as coisas mudaram por decisão judicial. Há quase sete meses, a guarda é minha, e a Bárbara tem dias determinados para visitação”, explicou o produtor, que diz ainda ter sido alvo de chantagens e ameaças. O caso segue em segredo de Justiça.